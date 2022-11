Die Jahre, die Bernhard Riesler (77) dem Besuchskreis der Altenhilfe „alt – arm – allein“ angehört, hat er bis heute nicht bereut. Seit 2005 pflegt er den Kontakt mit der Einrichtung und steht zur Verfügung, wenn Hilfe und Rat gefragt sind.

Beruflich zuletzt in der Sozialberatung der Caritas und als Leiter einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung in Landstuhl tätig, kennt Riesler sich mit Anträgen und im Umgang mit Behörden aus. Kontakt zu Ämtern, der älteren Menschen oft schwerfällt, nimmt er ihnen gerne ab und unterstützt sie, wo er kann.

Wie er zu „alt – arm – allein“ gefunden hat? Über Norbert Thines, den langjährigen Vorsitzenden des Vereins, und über die Kolping-Schiene hat ihn der Weg zum Besuchskreis der Altenhilfe geführt. Gelegentlich ist er mit dem Einkaufswagen unterwegs, wenn er für Betreute Lebensmittel besorgt. Auch bringt er sich bei Arbeiten im Büro von „alt – arm – allein“ ein. Bernhard Riesler packt mit an, wenn es darum geht, die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift „Wir“ an öffentlichen Stellen auszulegen und sie an ältere Menschen zu verteilen. Auch zupacken kann er, wenn es am Ende des Jahres heißt, Weihnachtspäckchen für betreute Personen zu packen und zu verteilen. Zudem ist er eine Hilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren.

Nicht vergessen wird er eine Situation, in der er nach einem Einkauf für einen älteren Herrn einen Notarzt alarmieren musste. „Als ich zu dem Mann nach Hause kam, lag der mit Herzversagen auf dem Boden im Wohnzimmer.“ Die Leute seien sehr dankbar für die Zuwendung, die sie von Mitgliedern des Besuchskreises bekommen, so seine Erfahrung.

Wo Probleme auftauchen, da will er auch weiterhin für ältere und hilfsbedürftige Menschen nach Lösungen suchen und ihnen zur Seite stehen. Solange er mobil und fit ist, so der Mann, der in seinem Leben aktiv dem Sport verbunden war und bei seinen Aktivitäten für „alt – arm – allein“ von seiner Frau Astrid unterstützt wird, werde er sich aus dem Besuchskreis nicht zurückziehen.