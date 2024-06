Danach, dass die Kaiserslautern Bears auch nach der Partie gegen die Mainz Athletics ungeschlagen von der Tabellenspitze der Verbandsliga grüßen würden, sah es am Samstag lange Zeit nicht aus. Dann kam ein überragender Abschnitt.

„Wir sind es nicht gewohnt, einem Rückstand hinterherzulaufen, bislang haben wir alle Spiele klar dominiert. In der ein oder anderen Situation will man dann vielleicht zu viel und trifft dadurch falsche Entscheidungen“, sagte Kaiserslauterns Spielertrainer Antonio Lopez mit Blick auf die schwache Trefferquote seiner Mannschaft.

Die Bears lagen zum Beginn des sechsten Abschnitts mit 1:3 im Hintertreffen und hatten große Probleme damit, den Ball ins Spiel zu bringen. Die Treffer, die den Lauterern glückten, waren oftmals zu unplatziert und wurden zur leichten Beute der Mainzer Feldverteidigung. Die Zuschauer auf dem Gelände des VfR Kaiserslautern bekamen ein ausgeglichenes Spiel zu sehen, das über weite Strecken von den gut aufgelegten Werfern der beiden Südwestrivalen bestimmt wurde.

Der Ketchupflaschen-Effekt

Der amtierende Meister aus Rheinhessen erwies sich für den Titelträger der Spielzeit 2022 als die erwartet harte Nuss, ehe der Ketchupflaschen-Effekt dafür sorgte, dass der Spielverlauf binnen weniger Minuten auf den Kopf gestellt wurde: Im sechsten Abschnitt landeten die Platzherren insgesamt acht Treffer und damit doppelt so viele wie in den ersten fünf Innings zusammen. Sie brachten sieben Punkte ins Ziel und zogen auf 8:3 davon. Die bis dahin von den Verteidigungen dominierte Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch: Mainz verkürzte auf 6:8, die Bears stellten im Nachschlagen auf 12:6. Die Gäste ließen sich nicht abschütteln und verkürzten auf 10:12, hatten ihr Pulver damit allerdings verschossen. „Es war heute das erste Spiel in dieser Saison, in dem wir über die volle Distanz gefordert waren. Wir mussten von daher konservativer wechseln. Dass unser Werfer bei voll besetzten Bases im vierten Abschnitt keine Punkte zugelassen hat, war mitentscheidend für den Sieg“, analysierte Lopez.

Während sich die Athletics nach der vierten Niederlage vorzeitig aus dem Titelrennen verabschiedet haben, grüßen die Kaiserslauterer nach wie vor ungeschlagen von der Tabellenspitze. Im Kampf um die Meisterschaft in der dritthöchsten Spielklasse läuft alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Bears und den Trier Cardinals hinaus. Der zweifache deutsche Meister musste sich bislang nur den Barbarossastädtern geschlagen geben. Im Juli und August treffen beide Teams erneut aufeinander. Das nächste Heimspiel der Bears findet am 30. Juni (12 Uhr/VfR Kaiserslautern) statt. Zu Gast ist dann die Zweitliga-Reserve der Saarlouis Hornets.