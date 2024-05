Am Mittwochmorgen haben rund 200 Beschäftigte aus dem Baugewerbe in Kaiserslautern für höhere Löhne demonstriert. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hat bundesweit zu Streiks in der Bauwirtschaft aufgerufen, nachdem Anfang Mai eine Tarifschlichtung im Bauhauptgewerbe ohne Ergebnis zu Ende gegangen war. Die IG Bau hat nun dazu aufgerufen, Baustellen lahmzulegen. Am Mittwoch gingen auch in Kaiserslautern Bauarbeiter auf die Straße. „Was wollen wir? – 500 mehr! 500 mehr! 500 mehr!“, skandierten die Teilnehmer bei der Kundgebung vor der Handwerkskammer der Pfalz am Altenhof wiederholt. 500 Euro mehr Einkommen pro Monat lautete die Forderung der Gewerkschaft für die bundesweit rund 930.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe.