Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Sonntagabend auf der B270 ereignet. Ein 77-Jähriger hatte beim Abbiegen einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt genommen, teilt die Polizei mit. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Mit zwei Beifahrerinnen war der Unfallverursacher auf der B270 von Erfenbach kommend in Richtung Siegelbach unterwegs, als er laut Polizei beim Abbiegen auf die L369 in Richtung Weilerbach den vorfahrtsberechtigen Opel Meriva einer 22-Jährigen übersah. Durch den Zusammenstoß geriet der Seat des Unfallverursachers ins Schleudern, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Das Auto der 22-Jährigen wurde nach rechts abgedrängt und stieß mit einem Ford zusammen, der an der Auffahrt der B270 aus Kaiserslautern kommend wartete. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich alle Unfallbeteiligten selbst aus ihren Autos befreien und wurden von Rettungskräften versorgt. Der 77-Jährige, seine Beifahrerinnen sowie die 22-Jährige wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Opel und der Seat mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.