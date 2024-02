Auf der B270 ist es am Montagabend zwischen Kaiserslautern und Erfenbach zu einem Unfall gekommen. Gegen 18.30 Uhr kollidierten ein Ford und ein Suzuki, die beide in Richtung Erfenbach/Siegelbach fuhren. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Wie sich später herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Auf den 42-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Ford-Fahrer zunächst den Suzuki überholt und war knapp vor ihm wieder eingeschert.

Anschließend wechselte der Ford – nach Angaben des 39-jährigen Suzuki-Fahrers – erneut die Fahrspuren, allerdings ohne dabei auf den Suzuki zu achten, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Anschließend flüchtete der verantwortliche Fahrer. Der 39-Jährige folgte ihm und konnte den Mann in der Erfenbacher Straße zur Rede stellen. Allerdings ergriff er noch vor dem Eintreffen der Polizei erneut die Flucht. Mit Hilfe des abgelesenen Kennzeichens konnte der 42-Jährige noch am Abend ausfindig gemacht werden. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von mehr als zwei Promille.

Der Mann musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.