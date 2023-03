Sechs Anwohner hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn aus dem Schlaf geklingelt. Die Beamten hatten während ihrer nächtlichen Streife in Sembach, Mehlingen und Enkenbach-Alsenborn bei mehr als 40 Fahrzeugen überprüft, ob sie abgeschlossen waren, berichtet die Polizei. Sechs Autos waren es nicht. „Bei allen wurden die Halter ermittelt und verständigt, damit sie ihre Fahrzeuge abschließen und ihr Eigentum vor Dieben schützen konnten“, sagt die Polizei.