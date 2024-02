Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend vor dem Kaufland in der Goethestraße einen 68-jährigen Mann angefahren und ist anschließend geflüchtet. Das Unfallopfer wurde laut Polizei schwer verletzt.

Der 68-Jährige hatte die Goethestraße an der Ecke Wilhelm-Kittelberger-Straße in Richtung Kaufland in Kaiserslautern überquert, als er von dem Auto erfasst und einige Meter zur Seite auf den Gehweg geschleudert wurde. Laut Polizei fuhr der Unfallverursacher ohne abzubremsen in Richtung Westpfalz-Klinikum davon. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass in dem Auto wahrscheinlich zwei jüngere Männer saßen, teilt die Polizei mit. Zeugen gaben zudem an, bei dem Wagen habe es sich um einen silberfarbenen oder silbergrauen 3er BMW mit der Städtekennung KL auf dem Kennzeichen gehandelt. Der Fußgänger zog sich Verletzungen am Kopf zu und wurde ins Westpfalz-Klinikum gebracht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 3692250 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.