Gibt’s was zu lachen, wenn es um Vergänglichkeit, Sterben und Tod geht? In unseren Breiten doch eher selten. Wer allerdings musikalische Trauerzüge in New Orleans oder auch so manche Beerdigungszeremonie aus der Südsee kennt, weiß, dass man mit dem Tod nicht unbedingt humorlos umgehen muss. Dieser Tage könnte das auch auf dem Kaiserslauterer Hauptfriedhof klappen.

Denn am Samstag ab 16 Uhr geht Thomas Brenners Kunstprojekt auf dem Lauterer Friedhof in die nächste Runde. Zu Gast ist die bekannte Kabaretttruppe „Die Untiere“,