Bei den Hamburg Open zeigen sich in der Disziplin Kata die Karatekas vom Budokan Kaiserslautern einmal mehr gut aufgestellt.

In der U18 bewies Annika Faul ihre gute Form und holte sich Bronze. Nadine Poh wurde in dieser Altersklasse Fünfte. Alexander Koch kam in der U16 auf den fünften Platz, Nick Eisenmenger erreichte in der U14 Rang sieben.

Zweimal Zweiter in Österreich

Die jüngeren Budokans traten derweil beim international-Lions-Cup in Lustenau in Österreich an und brachten zweimal Silber (Lukas Hochreiter, U14 und Jakob Scheithe, U12) mit zurück nach Kaiserslautern. Marilena Hochreiter steuerte in der U10 noch einen fünften Rang bei.