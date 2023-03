Am Samstag bleibt es auch in Kaiserslautern eine Stunde lang dunkel. Symbolisch fordern Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour 2023 weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Deshalb soll das Licht für eine Stunde am 25. März ab 20.30 Uhr ausgeschaltet bleiben. Bekannte Bauwerke stehen für diese Zeit in Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. Auch Kaiserslautern beteiligt sich, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Die Earth Hour bringt den gemeinsamen Wunsch aller Menschen weltweit zum Ausdruck, für mehr Klimaschutz und einen lebendigen Planeten zu kämpfen. Mit Blick auf die Energiekrise und die Folgen des Klimawandels wird auch aus Kaiserslautern durch das symbolischen Lichtausmachen am 25. März eine wichtige Botschaft gesendet“, ist Beigeordneter und Umweltdezernent Peter Kiefer überzeugt und ruft zum Mitmachen auf. Egal ob von zuhause aus oder unterwegs, ob analog oder digital – der WWF, der die Aktion organisiert, lädt alle ein, bei der Earth Hour 2023 mitzumachen und mit dem Hashtag #EarthHour in den sozialen Netzwerken davon zu berichten.

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 17. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7000 Städte teil, allein in Deutschland haben bereits über 500 Städte ihre Teilnahme angemeldet.