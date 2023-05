Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten diskutieren bis Freitag etwa 35.000 Teilnehmer aus 197 Staaten über die Folgen des Klimawandels, die sich weltweit abzeichnen. Die lokale Aktionsgruppe „Klimalautern“ will interessierten Bürgern aufzeigen, welche Maßnahmen in und um Kaiserslautern erfolgen müssten, um die Erwärmung der Atmosphäre auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Die Gruppe „Klimalautern“ lädt für Freitag, 18. November, um 18 Uhr in das Theodor-Zink-Museum in der Steinstraße 48 ein, um sich bei einer Auftaktveranstaltung