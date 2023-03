Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Monaten wurde darüber spekuliert, wie es am Sitz des Nähmaschinenherstellers Pfaff Industriesysteme und Maschinen GmbH in der Hans-Geiger-Straße im Industriegebiet Nord weitergeht. Die Immobilie war zu groß, der Mietvertrag lief aus. Jetzt wurde eine Lösung gefunden. Und der neue Untermieter hat sogar Wachstumspläne in einem Luxussegment.

Es ist eine Win-win-Situation, wie man so schön sagt. „Unsere Hallen waren von Anfang an überdimensioniert“, erläutert Michael Kilian, seit 2020 Sprecher der Geschäftsleitung