Auch für das Jahr 2022 soll ein Kalender mit Motiven aus Olsbrücken und Umgebung erscheinen. Das Kalenderteam Matthias Fischer, Rudolf Hill und Alfons Weiß organisierte dafür zum sechsten Mal im Vorfeld einen Wettbewerb für Hobbyfotografen. Die Fotos sind eingegangen und können nun bewertet werden. Eine Ausstellung wird es coronabedingt allerdings nicht geben. Das Team hat sich daher eine neue Variante ausgedacht, die es den Bürgern ermöglicht, die Fotomotive für den Kalender 2022 zu bewerten. Auf der Webseite www.olsbruecken.org sowie in den Schaukästen der Ortsgemeinde sind die Fotos dargestellt. Wer möchte, kann jeweils drei Favoriten auf einem Stimmzettel in den Briefkasten der Ortsgemeinde Olsbrücken am Bürgermeisteramt einwerfen oder seine Favoriten per E-Mail an kalender@olsbruecken.org schicken. Zusätzlich kann angegeben werden, welchen Wunschmonat man sich für seine ausgesuchten Fotos vorstellen könnte. Die zwölf beliebtesten Bilder fließen dann in den Kalender 2022 ein. Die Bewertung sollte bis Ende Juni abgeschlossen sein, wobei pro Person nur eine Abgabe gewertet wird. Sobald die Ausgabe gedruckt ist, will das Kalenderteam den Verkaufsstart bekanntgeben.