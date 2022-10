„Landkreis ohne Rassismus“ ist ein Projekt, an dem sich mehrere Schulen des Kreises bereits zum zweiten Mal beteiligt haben. Ging es im vergangenen Jahr um Kunstwerke zu diesem Thema, so wurden 2022 in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Thomas Brenner Plakate angefertigt. Die Ergebnisse dieser Arbeit können ab der zweiten Oktoberwoche in den jeweiligen Verbandsgemeindeverwaltungen besichtigt werden. Die Ausstellungen werden von Landrat Ralf Leßmeister und den Verbandsbürgermeistern eröffnet. Los geht es am Montag um 13.30 Uhr in der VG Enkenbach-Alsenborn mit den Werken der Hans-Zulliger-Schule und der Integrierten Gesamtschule (IGS) Enkenbach-Alsenborn. Beteiligt haben sich außerdem die Jakob-Weber-Schule und das Gymnasium in Landstuhl, die Realschule plus und das Gymnasium in Ramstein-Miesenbach, die Realschule plus Weilerbach und die IGS Otterberg. Das Projekt wurde vom Land unterstützt.