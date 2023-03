Nachdem sie ausgebremst wurde, hat eine Autofahrerin auf der A63 in Richtung Mainz am Freitag gegen 12.25 Uhr einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, wurde sie von Zeugen informiert, dass kurz vor der Anschlussstelle Sembach eine Autofahrerin von einem dunkelgrauen BMW (eventuell ein SUV) ausgebremst worden sei. Die 27-Jährige sei daraufhin nach rechts auf den Seitenstreifen ausgewichen und auf den Grünstreifen geraten. Dort durchfuhr sie die Böschung und rammte ein Baustellenschild. Ihr Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der BMW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern war vor Ort, um den Brandschutz sicherzustellen. Während der Unfallaufnahme war die A63 halbseitig gesperrt. Es kam zu einem kleineren Rückstau.