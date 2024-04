Die stark beschädigten Fahrbahndecken der A6 an der Anschlussstelle (AS) Kaiserslautern-West werden mit Gussasphalt erneuert. Das teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit. Betroffen ist die A6 sowohl in Fahrtrichtung Mannheim als auch in Fahrtrichtung Saarbrücken. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 4. April. Um sie ausführen zu können, wird die A6 ab Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 5. April, bis 5 Uhr morgens in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Parallelspuren der AS Kaiserslautern West an der Baustelle vorbeigeführt. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich sowie um Verständnis für die Verkehrsbeeinträchtigungen.