Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird ab Sonntag, 25. Februar, an mehreren Stellen die Fahrbahn der Autobahn 6 instand gesetzt. Gearbeitet wird im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum in Fahrtrichtung Saarbrücken und zwischen der Anschlussstelle Grünstadt und dem Autobahnkreuz Frankenthal.

Durch die Bauarbeiten kann es laut Autobahn GmbH zu Verkehrseinschränkungen kommen. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werde in verkehrsarmen Zeiten in der Nacht gearbeitet. Wie die Pressestelle der Autobahn GmbH auf Nachfrage informierte, sollen die Arbeiten jeweils gegen 19 Uhr beginnen und bis circa 5 Uhr des Folgetages andauern. Während der Arbeiten steht auf den genannten Streckenabschnitten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Fahrbahnbreite ist im Bereich der Nachtbaustelle auf 3,5 Meter begrenzt. Nach 5 Uhr stehen die Abschnitte dagegen wie gewohnt zur Verfügung.

Die schadhafte Asphaltdecke soll abgefräst und durch einen lärmoptimierten Gussasphalt ersetzt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Mittwoch, 28. Februar, abgeschlossen sein, so die Autobahn GmbH.