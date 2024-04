Ein 61-jähriger Mann ist am Montagnachmittag wegen eines Diebstahls im Bahnhof in Kaiserslautern von Einsatzkräften der Bundespolizei gestellt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte er von einer Auseinandersetzung mit einem Kiosk-Mitarbeiter eine blutende Wunde an der Nase davongetragen.

Er beleidigte die Polizisten mehrfach und leistete Widerstand, als er nach der Behandlung im Rettungswagen in Gewahrsam genommen werden sollte. Er schlug nach einem Polizisten und traf ihn am Kopf. Der Beamte musste sich nach dem Einsatz in ärztliche Behandlung begeben. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Der 61-Jährige konnte fixiert werden, musste ins Krankenhaus gebracht werden und wurde danach bis zum nächsten Morgen auf die Polizeiwache gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen des räuberischen Diebstahls, der Beleidigung, des Widerstands und der Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.