In der 42. Nuit de la Chanson am Samstag im Cotton Club bestach der Gast Arthur de la Taille aus Bordeaux mit einer Art zu singen, die so gar nicht in das herkömmliche, gewohnte Schema des französischen Chansons passen wollte. Hinreißend sang wieder die Gastgeberin Pauline Ngoc, und auch die Hausband um Martin Preiser war wieder bestens drauf.

Vielleicht liegt der gemeinsame Fundus dessen, was wir als Nouvelle Chanson bezeichnen, darin, dass deren Protagonisten wie Arthur de la Taille sich in allen Spielarten nicht nur angloamerikanischer