Der Spielertrainer des SV Mackenbach ist müde – und dringend urlaubsreif. Ehe Heiko Batista Meier aber heute in den Flieger steigt, hat er gestern noch eben rasch sein A-Klassen-Team in die nächsthöhere Liga geschossen. Mit 4:0 (1:0) rangen die Westpfälzer im Relegations-„Endspiel“ den TuS Göllheim nieder. Der letztlich vollauf verdiente Sieg im Glutofen in Münchweiler an der Alsenz hat allerdings zwischenzeitlich arg gewackelt.

„Die hatten einen Batista Meier – und uns ist nichts eingefallen ...“: Mit einem lapidaren Satz hatte Göllheims spielender Trainer Daniel Ghoul kurz nach