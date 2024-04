In der Stahlstraße kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem handfesten Streit zwischen zwei Frauen. Die Auseinandersetzung endete damit, dass eine 26-Jährige ihrer jüngeren Kontrahentin ins Gesicht schlug. Wie die Polizei berichtet, flüchtete die Angreiferin nach dem Vorfall. Die 19-Jährige erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei berichtet, dass sich die mutmaßliche Schlägerin später bei den Beamten des Altstadtreviers gestellt hat. Sie sieht sich nun mit dem Vorwurf der Körperverletzung konfrontiert. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Ereignisse sind noch im Gange.