Überlegener als der 1. FFC Kaiserslautern kann man eine Meisterschaft kaum gewinnen. Das Frauenteam aus der Fritz-Walter-Stadt trumpfte in der Landesliga Westpfalz groß auf und sicherte sich, ohne auch nur einen Punkt abzugeben, den Titel und den Aufstieg in die Verbandsliga. Durchschnittlich 4,22 erzielte Treffer pro Spiel und insgesamt nur sieben Gegentore, so lautet die beeindruckende Bilanz.

Als eine Klasse für sich präsentierte sich der 1. FFC Kaiserslautern seinen Konkurrenten in der Saison 2021/22. Als die letzte der insgesamt 18 Landesligapartien über die Bühne gegangen