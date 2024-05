Weiß unsere Region eigentlich, was wir an der Konzertpianistin Sachiko Furuhata haben? Weiß man den außerordentlichen künstlerischen Rang der weltweit konzertierenden Künstlerin einzuordnen? Nach dem eindrucksvollen und mit überschwänglicher Resonanz bedachten Glanzauftritt am Freitag in der Lauterer Fruchthalle darf die Frage empathisch bejaht werden.

Sachiko Furuhata hatte lange ihren Wohnsitz in Kaiserslautern,