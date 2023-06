Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende war es eine Machtdemonstration: Mit 8:1 (4:0) besiegte die Ü32 des FV Rockenhausen im Kreispokalfinale in Mehlingen am Samstag den SC Siegelbach. Es ist der erste AH-Titel in der Vereinsgeschichte des FVR.

Beide Teams mussten auf zahlreiche „Urlauber“ verzichten, waren aber trotzdem erleichtert, nach rund einem Jahr den Pokalwettbewerb 2020/21 zu Ende spielen zu können. Doch das Finale vor rund