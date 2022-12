Wir sind Familie

Die Grundschulen in der Stadt

Welche Grundschule ein Kind besucht, hängt in der Regel vom Wohnort ab. Doch ob die bisherige Einteilung auch zukünftig so bleibt, steht derzeit auf dem Prüfstand. Denn manche Grundschulen sind voller als andere. Auch in Sachen Betreuungsangebot will die Stadtverwaltung etwas unternehmen: Die Qualität der Nachmittagsbetreuung soll ausgebaut werden.