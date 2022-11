Auf die Schulbank

In der Lina-Pfaff-Realschule plus bleiben die Klassen von Stufe fünf an zusammen

Eine familiäre Schule, in der die Schützlinge entsprechend ihres Leistungsvermögens unterrichtet werden – so beschreibt Schulleiterin Tracy O’Brien die Lina-Pfaff-Realschule plus. Die Kinder bleiben ab der Stufe fünf in ihrer Klasse.