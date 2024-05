In der Nacht auf Freitag, sind laut Polizei zwei große Kettcars aus der Garage des Hauses der Jugend im Kreuzerweg entwendet worden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wendet sich an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruen-stadt@polizei.rlp.de.