Eine handfeste Auseinandersetzung hat es am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Hettenleidelheim gegeben. Zunächst waren laut Polizei ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger in Streit geraten. Im Verlauf der Zankerei hat der ältere der beiden Männer mit seinem Smartphone gefilmt. Daraufhin schlug ihn der 20-Jährige mit seinem Regenschirm und nahm ihm das Handy ab. Anschließend flüchtete der Jüngere damit. Der 21-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.