Angebranntes Essen hat am Dienstagabend einen Großalarm bei den Eisenberger Rettungskräften ausgelöst. Kurz nach 19 Uhr kamen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kinderdorfstraße in Eisenberg vom Einkaufen zurück. Im Hausgang hörten sie einen Rauchmelder laut schrillen, der Flur war schon verqualmt. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr, die zusammen mit dem Rettungsdienst auch gleich anrückte. Eine Person, die in der Wohnung war, konnte sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr drang unter Verwendung von Atemschutzgeräten in die betroffene Wohnung vor. Der vermeintliche Wohnungsbrand entpuppte sich als falsch. Auf dem Herd war ein Topf mit Essen angebrannt. Personen- oder Brandschäden entstanden glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr musste jedoch die Wohnung und den Hausflur mit großen Geräten belüften, um den Qualm zu beseitigen. Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen während des Feuerwehreinsatzes ihre Wohnungen und konnten später wieder in diese zurückgehen.