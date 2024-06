Armin Wendel (parteilos) ist im Amt des Biedesheimer Ortsbürgermeisters bestätigt worden. Der 61-Jährige, der mitten in der Legislaturperiode im Frühling 2023 die Nachfolge des zurückgetretenen Holger Pradella antrat, erhielt 80,1 Prozent der Stimmen: 289 der 492 Wahlberechtigten votierten mit „Ja“ für den einzigen Kandidaten. Im April 2023 hatte der Industriekaufmann im Vorruhestand noch 88,5 Prozent bekommen. Am Sonntag und per Briefwahl beteiligten sich 74,4 Prozent der Stimmberechtigten an der Entscheidung, wer die nächsten fünf Jahre die Geschicke des Dorfes lenken wird. Ungültig waren fünf Wahlzettel.