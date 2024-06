27.138 Wähler waren in der Verbandsgemeinde Leiningerland aufgerufen, einen neuen Rat zu wählen. 18.075 sind diesem Ruf auch gefolgt und haben ein ziemlich klares Votum abgegeben: Die FWG wird künftig die stärkste Kraft im Leiningerland sein. 2017 errang sie 19,8 Prozent, diesmal 33,4 Prozent. Das sind nicht nur rund 13 Prozentpunkte mehr, es bedeutet auch, dass die Freien Wähler künftig die stärkste Fraktion im Gremium bilden – und es schreitet natürlich mit Verlusten bei den beiden großen Parteien einher. Wer den größten Verlust eingefahren hat, aus welchen Gemeinden besonders viele Vertreter im Gremium und aus welchen gar keine kommen: zum ausführlichen Artikel geht’s hier .

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter