Nach der langen Corona-Pandemie herrscht jetzt Aufbruchstimmung beim TSV Carlsberg. Dieses Fazit über das vergangene Jahr hat der Vorsitzende Christian Mombaur bei der Generalversammlung des Vereins gezogen. Dennoch trat er bei den Neuwahlen des Vorstands nicht mehr an.

Zwei wesentliche Grundsteine für die positive Entwicklung im Verein seien 2019 mit der Eröffnung des Kunstrasenplatzes sowie dem Bau der Arena am Wasserturm ein halbes Jahr später gelegt worden, sagte Mombaur. Insbesondere im Jugendfußball sei es beim TSV seither rapide aufwärts gegangen. Inzwischen werden in dem Bereich 75 Kinder von zehn Trainern angeleitet und es haben sich vier Mannschaften gebildet. Die Anzahl der Mitglieder im Verein stieg im vergangenen Jahr um 42 auf 676. Dazu beigetragen hätten auch drei weitere Abteilungen: die neue Volleyballabteilung, die Alten Herren und eine kleine Dart-Gruppe. „Eines unserer Kernthemen ist aber die Nachwuchsarbeit“, berichtete die Jugendkoordinatorin Petra Hutera. Mit der Erstellung eines Jugendschutzkonzepts gegen sexualisierte Gewalt werde dem noch deutlicher Rechnung getragen.

Im Fokus steht beim TSV auch der Umweltgedanke. Nachdem der Zaun um den Sportplatz geschlossen, das Verkaufshüttchen renoviert und um ein Dach erweitert worden war, ging es an die energetische Sanierung des Clubheims. Es wurden neue Fenster und Türen eingebaut, auf dem Platz folgte die Installation einer LED-Flutlichtanlage. „Diese Investitionen in Höhe von mehr als 40.000 Euro konnte der Verein nur durch hohe Eigenleistungen und Spenden decken“, erklärte Anna Nachbauer beeindruckt vom großen Zusammenhalt im Verein. Als erste Frau wurde sie mit großer Mehrheit in das Amt der Vorsitzenden gewählt. Mombaur verzichtete aus beruflichen Gründen auf eine erneute Kandidatur. Unter Nachbauers Leitung soll es dieses Jahr mit der Renovierung des Vereinsheims und dem Ausbau der zu klein gewordenen Umkleideräume weitergehen.

Vorstand

Vorsitzende Anna Nachbauer; Stellvertreter: Markus Kraus, Michael Nachbauer und Michael Jochum; Kassenwartin Ramona Klaus; Schriftführer Helmer Wagner