Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag auf der Eistalstraße in Asselheim gekommen. Gegen 9.35 Uhr kollidierte ein Kleinkraftrad mit einem geparkten Pkw. Der Kradfahrer flüchtete anschließend auf seinem roten Zweirad. Er hatte sich laut Polizei bei dem Unfall eine blutende Verletzung zugezogen. An seinem Kraftrad war auch ein größerer Sachschaden entstanden: Die Beamten fanden Fahrzeugteile von der rechten Seite. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, möge sich an die Polizeiinspektion Grünstadt wenden: Telefon 06359 93120, E-Mail: pigruen-stadt@polizei.rlp.de.