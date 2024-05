Sechs Spiele, sechs Siege. Die Faustballer der TSG Tiefenthal haben einen Traumstart in die neue Feldsaison in der Zweiten Bundesliga West erwischt. Nach den beiden Siegen beim Spieltag in Karlsdorf am Wochenende stellt sich die Frage: Würden die Tiefenthaler wieder in die 1. Bundesliga aufsteigen, wenn Sie die Chance hätten?

Mit 3:0 fertigte die TSG am Samstag den vor der Feldrunde als Meisterschaftskandidaten ausgewiesenen TSV Karlsdorf auf dessen Platz ab. Zuvor hatte das Team um Spielertrainer Ricardo Happersberger mit dem