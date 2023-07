Mit einem guten Gefühl beendet die TSG Tiefenthal die Bundesliga-Saison. Absteigen aus der obersten Liga muss sie dennoch. Das Erfreuliche: Weltfaustballer Ajith Fernando bleibt der TSG erhalten.

Am letzten Spieltag der Ersten Bundesliga gelang den Faustballern der TSG Tiefenthal am Sonntagmorgen der erste Saisonsieg. Vielleicht war es aber auch der zweite. Die Wertung der Tiefenthaler Partie beim TV Stammheim (0:5) vom 24. Juni wird noch verhandelt, weil die Franken wohl nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt hatten. Nichtsdestotrotz: Die TSG steigt in die Zweite Bundesliga ab.

Mit 5:2 feierten die Tiefenthaler einen souveränen Sieg beim TV Unterhaugstett. „Wir haben eine super Partie abgeliefert. Es freut mich riesig für die Jungs, dass sie sich endlich mal belohnt haben“, sagte der Tiefenthaler Spielertrainer Ricardo Happersberger. „Unterhaugstett ist mir irgendwie zu selbstbewusst vorgekommen. Wir dagegen haben unseren Aufwärtstrend in der kurzen Rückrunde fortgesetzt.“

„Schade, dass die Saison nun schon zu Ende ist“

Angeführt von Hauptangreifer Christoph Happersberger, der im Angriff eine ganz starke Leistung zeigte, entschieden die TSG-Akteure die ersten drei Durchgänge (11:8, 11:6 und 11:8) souverän für sich. Dann kam der favorisierte TV Unterhaugstett besser in die Partie und kam mit zwei Satzerfolgen in Serie (11:9 und 11:4) auf 2:3 heran. Doch diesmal behielten die Tiefenthaler die Nerven. Mit 11:5 und 11:9 machten die TSG-Akteure den 5:2-Erfolg perfekt.

„Schade, dass die Saison nun schon zu Ende ist. Wäre die Feldrunde noch länger gegangen und wegen der anstehenden Weltmeisterschaft in Mannheim in diesem Jahr nicht so kurz gewesen, dann hätte ich mit vorstellen können, doch noch den Ligaverbleib zu schaffen. So ist uns die Zeit weggerannt“, sagte Ricardo Happersberger, der trotz des Abstiegs ein sehr positives Fazit zog: „Die Saison war eine tolle Erfahrung. Wir haben trotz der vielen Niederlagen nur Probleme innerhalb der Mannschaft gehabt. Es war anstrengend, so viele Spiele innerhalb von so wenigen Wochen auf diesem hohen Niveau zu bestreiten. Fakt ist eben: Die Bundesliga Süd ist das beste, was der Deutsche Faustball hat. Die drei Top-Teams TSV Pfungstadt, TV Mannheim-Käfertal und SV Vaihingen/Enz sind eigentlich unerreichbar. Aber mit den anderen Mannschaften haben wir toll mitgehalten.“

Fernando gibt dem TSV Pfungstadt einen Korb

Das weiter Erfreuliche für die TSG: Weltfaustballer Ajith Fernando wird den Tiefenthalern erhalten bleiben. Der Abwehrspieler wird auch in der kommenden Hallenrunde 2023/24 ab November in der Zweiten Bundesliga für die Tiefenthaler spielen. Fernando gab damit dem mehrmaligen Meister TSV Pfungstadt einen Korb. „Das spricht eben auch eine Menge für sich. Dass Ajith es hier so gefallen hat, zeigt, bei uns stimmt es“, lobte TSG-Coach Ricardo Happersberger.