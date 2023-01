Die TSG Grünstadt lädt fürs Wochenende zu einem Spielfest in die Sporthalle ein. Im „größten Spielzimmer von Grünstadt“ können sich dann Kinder und Erwachsene an zwei Tagen vergnügen. Damit für Kinder jeder Altersklasse etwas dabei ist, gibt es zahlreiche Angebote.

Bereits seit 2010 findet das Spielfest der TSG statt und war von Anfang an sehr beliebt. Auch in diesem Jahr erhofft sich der Verein wieder eine gute Resonanz und viele Gäste. Frank Drews, dem technischen Leiter der TSG Grünstadt, ist es wichtig, dass Kinder an diesen Tagen gemeinsam mit ihren Eltern etwas erleben können – die Angebote also zusammen wahrgenommen werden. „Das ist ein großer Aspekt und darauf legen wir Wert“, sagt Drews. Es gehe um das Miteinander.

Damit für jedes Kind etwas Interessantes dabei ist, baut der Verein unterschiedliche Stationen auf. Es gebe keine spezielle Reihenfolge, sondern jeder könne sich dort aufhalten, wo es ihm gefalle, sagt Drews. Unter anderem wird es demnach eine Rollbrettrampe durch die Halle geben. Auch eine Minigolfanlage soll zum Spielen einladen und außerdem ist ein Balancierparcours geplant.

Kleinkinderbereich im ersten Geschoss

„Wir haben im ersten Obergeschoss einen Kleinkinderbereich mit Krabbelecke eingerichtet“, berichtet Drews. Tischtennis, Schach oder Basketball könnten ebenfalls gespielt werden. Bei Kindern Interesse am Sport zu wecken, sei ein weiteres Ziel des Spielfestes: Mit dem Angebot soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, in verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern. Die Veranstaltung ist nicht nur für TSG-Mitglieder gedacht, wie Drews betont. Jeder, der mitmachen wolle, sei eingeladen.

Selbstverständlich dürften Interessenten am Wochenende auch mehrfach vorbeikommen, sagt Drews. „Das haben wir öfter. Familien unternehmen zwischendurch etwas anderes und kommen dann nochmal zum Spielen.“ Wie viele Gäste die letzten Spielfeste besucht haben und mit wie vielen Teilnehmern in diesem Jahr zu rechnen ist, lasse sich schwer beziffern. „Das kommt auf die Wetterlage an. Wir waren immer sehr gut besucht“, erinnert sich Drews.

Verein zählt derzeit rund 1700 Mitglieder

Rund 20 Helfer seien an diesem Wochenende im Einsatz – und natürlich könnten sich die Besucher auch über unterschiedliche Sportarten und den Verein informieren, der derzeit rund 1700 Mitglieder zählt. Neumitglieder zu gewinnen sei nicht die Priorität des zweitägigen Angebots. Demnach lägen auch keine Anmeldeformulare aus, so Drews.

Natürlich sei die Freude aber groß, wenn Kinder und Erwachsene für den Verein begeistert werden könnten. Den Gedanken, ein Spielfest ins Leben zu rufen, hätten Vereinsmitglieder erstmals nach der Einweihung der neuen TSG-Sporthalle gehabt, berichtet Drews. Es sei damals vor allem darum gegangen, den Neubau und den Verein vorzustellen.

Noch Fragen?

Das Spielfest „Das größte Klassenzimmer von Grünstadt“ der TSG findet am Samstag, 7. Januar, und am Sonntag, 8. Januar, jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Sporthalle, Asselheimer Straße 19, statt. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie Getränken gesorgt. Der Eintritt ist frei.