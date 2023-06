Auf einer Strecke von etwa 30 Kilometern können sich Radfahrer am Sonntag, 15. Juni, von 10 bis 18 Uhr auf die alljährliche Trullo-Wanderung durch pfälzische und rheinhessische Wingerte begeben. Entlang der Route stehen acht bewirtete Trulli – das sind meist kegelförmige und weiße ehemalige Weinbergshäuschen, die es laut Bockenheimer Kultur- und Verkehrsverein (KVV) fast nur hier in der Region gibt. Die Verbandsgemeinde Monsheim bietet die Trullo-Wanderung bereits seit 1997 an, im Jahr 2007 war die Gemeinde Bockenheim zum ersten Mal mit von der Partie. Es handelt sich um einen Rundkurs und wer mitmachen will, kann an jeder beliebigen Stelle in ihn ein oder aus ihm aussteigen. Ein Verfahren oder auch Verlaufen – denn einige Häuschen lassen sich ohne weiteres auch zu Fuß ansteuern – ist laut KVV fast unmöglich, da die Strecke beschildert ist. Auf Bockenheimer Gemarkung wird der Trullo Nummer 3 im Bergweg von der SPD Bockenheim, der Trullo Nummer 5 in der Verlängerung des Amselweg am Friedhof Nord von mehreren anderen Vereinen. An beiden Ständen gibt es reichlich zu essen und zu trinken, an Stand fünf ab 13 Uhr außerdem Eis aus dem Wagen der „Dalsheimer Eisdiele“. Nähere Infos zu der Veranstaltung lassen sich von der Webseite www.trullo-radwanderung.de abrufen. Dort steht auch ein Streckenplan zum Download zur Verfügung und das kulinarische Angebot an den einzelnen Trulli ist aufgelistet.