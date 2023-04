Der abstiegsbedrohte Landesligist VfR Grünstadt erwartet ein Spitzenteam der Liga. Der Tabellendritte SV Büchelberg hofft, noch Platz zwei und damit die Aufstiegsspiele zu erreichen. Von früheren sechs Duellen hat der VfR nur eins verloren.

Mit dem SV Büchelberg gastiert am Donnerstag zum 27. Spieltag der Fußball-Landesliga Ost ein Aufstiegsaspirant beim VfR Grünstadt (19.30 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion). Die Südpfälzer, von den gleichberechtigten Stammakteuren Kevin Apfel und Daniel Geiger trainiert, dürfen sich im Leiningerland keine Niederlage erlauben, wollen sie nach aktuell 24 Begegnungen mit 45 Punkten noch Chancen auf Platz zwei der Tabelle haben. Der berechtigt nämlich zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga Südwest. Den Rang hat derzeit der FSV Offenbach mit 49 Zählern inne, der den Vierten, TSV „Fortuna“ Billigheim-Ingenheim (41), am Samstag empfängt.

Die Leininger Elf von Cheftrainer Christian Rutz ist seit drei Spieltagen ungeschlagen, erreichte beim stark abstiegsgefährdeten Team von SV Ruchheim jüngst ein 1:1. Nach dem 0:1-Rückstand, fast mit dem Pausenpfiff durch Marios Nikolaos Roumeliotis, besorgte Tobias Fath den Ausgleich (58.). Zuvor siegten die Rasenspieler beim heimstarken FSV Schifferstadt 1:0 und beeindruckten zu Hause gegen Billigheim-Ingenheim mit einem 3:2-Erfolg. Da besaßen sie das Glück des Tüchtigen, schafften in der Nachspielzeit per Kopfballtor von Regisseur Nico Müller noch den viel umjubelten Sieg.

Treffsicherer Özcelik

„Mit dem Punktgewinn in Ruchheim war ich sehr zufrieden, zumal deren jetziger Tabellenplatz überhaupt nichts über deren Stärke aussagt“, informiert Rutz. Ruchheim spiele weitaus stärker, zeitweise technisch brillant, habe allerdings in dieser Saison gehöriges Verletzungspech. Rutz: „Beinahe hätte sich sogar das Freistoßtor in der Nachspielzeit beim letztjährigen 2:2 wiederholt, doch der Ruchheimer Akteur kam an die lange Hereingabe glücklicherweise nicht mehr dran; anderenfalls hätten wir in der Schlussphase wieder unglücklich mit 1:2 verloren.“

Mit Büchelberg käme wieder ein Klasseteam ins Leiningerland, das mit Yasin Özcelik den derzeit treffsichersten Stürmer der Landesliga habe. Der 37-jährige Offensivakteur führt mit 24 Treffern die Torjägerliste souverän an. Auf dem fünften Rang liegt Grünstadts Torjäger Tobias Fath mit 14 Treffern. Özcelik wechselt nach dieser Saison zum Noch-Landesligisten SV Viktoria Herxheim. Dort trainiert er seit einiger Zeit die B- und A-Junioren. Auch Spielertrainer Kevin Apfel (er wird vom gleichberechtigten Spielercoach Daniel Geiger unterstützt) und Maximilian Dammer gehören mit Kazuaki Nishinaka zu den brandgefährlichen Büchelbergern. So haben die Südpfälzer nicht von ungefähr mit 73 Toren die höchste Trefferausbeute der Landesliga Ost.

Büchelberg er Favorit

„Wir haben ziemlich alles an Bord, fahren nach Grünstadt, um drei Punkte zu ergattern. Das wird uns auch gelingen“, kündigt der 31-jährige Apfel an. Obwohl sein Team favorisiert und er von einem Erfolg seiner Elf überzeugt sei, sehe er in Grünstadt ein super Team, das mit dem Abstieg nichts zu tun habe. Apfel: „Für mich bedeutet der hintere Tabellenrang der Leininger eine Riesenüberraschung. Dort hätte ich das Team von meinem Kollegen Rutz niemals erwartet.“

Optimistischer Rutz

Dieser sieht der Begegnung trotz der Stärke des Gegners optimistisch entgegen. „Bis auf Viktoria Herxheim kann in dieser Liga jeder gegen jeden gewinnen oder verlieren“, so der Stabsoffizier, der am Bildungszentrum der Bundeswehr in Mannheim unterrichtet. Rutz: „Mein Team hat in Ruchheim viel Selbstbewusstsein bewiesen und Sicherheit an den Tag gelegt. Es ist bestimmt in der Lage, gegen die haushohen Favoriten aus Büchelberg zu bestehen.“ Seine Jungs dürften nur nicht leichtsinnig werden, müssten die gefährlichen Angreifer aus der Südpfalz möglichst schon im Spielaufbau im Mittelfeld stören. Rutz sieht bei einem Erfolg seiner Elf den Ligaverbleib bereits greifbar nahe, weiß allerdings, dass bei einer Niederlage noch alles drin ist. Rutz: „Wir blicken nicht auf die anderen Vereine, sondern konzentrieren uns auf uns. So wollen wir auch die gegen Büchelberg gewinnen.“ Er fügt hinzu: „Selbst Teams wie der Tabellenachte RWO Alzey sind noch lange nicht überm Berg.“

Interessant die Resultate bisheriger Duelle, von denen Grünstadt nur ein Spiel verlor: 1. Oktober 2022 SV Büchelberg - VfR 4:1, 7. Mai 2022 SV Büchelberg - VfR 0:5, 26. März 2022 VfR - SV Büchelberg 2:1, 10. November 2019 SV Büchelberg - VfR 1:5, 5. Mai 2019 VfR - SV Büchelberg 5:1, 28. Oktober 2018 SV Büchelberg - VfR 0:4.