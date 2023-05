Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volles Haus hatte die Jugendherberge Altleiningen am Wochenende: 90 Kinder und Jugendliche aus der gesamten Bundesrepublik – bis zum Alter von zehn Jahren zwingend mit erwachsenen Begleitpersonen – sowie neun Musiklehrkräfte hatten sämtliche Betten gebucht und alle Seminarräume belegt. „Wir veranstalten hier einen mehrtägigen Workshop“, erläutert Heidi König, Fachbereichsleiterin Streichinstrumente an der Musikschule Leiningerland in Grünstadt, von der allein 20 der 90 Teilnehmer stammen.

„Wir“, das ist der Suzuki-Verbund der Metropolregion Rhein-Neckar. König erteilt Geigenunterricht seit zehn Jahren nach der Suzuki-Methode. Bald bekomme