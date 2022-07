Die Kunden der Stadtwerke Grünstadt bekommen dieser Tage Briefe: Sie werden darüber informiert, dass der Strompreis zum 1. September steigt. „Die Preise an den Strombörsen schnellen seit Kriegsbeginn in der Ukraine in die Höhe. An der Leipziger Strombörse stieg der Strombeschaffungspreis zwischen März 2021 und März 2022 um rund 200 Prozent“, heißt es in dem Schreiben. Für die Kunden habe der Preisanstieg keine direkten Folgen, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Albert Monath. Sie müssten ihre Teil-Beträge nicht anpassen: Da die Umlage für die Erneuerbaren Energien (EEG) zum 1. Juli weggefallen ist und es dadurch zu einer Preissenkung gekommen ist, werde sich die für September geplante Strompreiserhöhung nicht auf den Geldbeutel auswirken.

„Es wird für die Kunden nicht teurer“

Monath fasst es so zusammen: „Wir erhöhen die Preise, aber es wird für die Kunden nicht teurer.“ Die Stadtwerke haben rund 11.500 Strom-Kunden. Kunden mit dem Swen-Privat-Tarif zahlen künftig 29,89 Cent pro Kilowattstunde anstatt 27,51 Cent – das ist eine Erhöhung um 2,38 Cent. Zur Erinnerung: Bis Ende Juni belief sich die EEG-Umlage bislang auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde. Da zudem Mehrwertsteuer zu zahlen war, schlug die Abgabe mit 4,43 Cent/kWh zu Buche. Um diesen Betrag wurde zum Juli die Kilowattstunde günstiger, nachdem der Gesetzgeber die Abschaffung der Umlage beschlossen und die Versorger verpflichtet hat, die Kostensenkung an die Kunden weiterzugeben. Die Preise für die rund 5000 Gas-Kunden sollen dieses Jahr laut Monath nicht mehr erhöht werden.