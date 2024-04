Wer am Osterwochenende am Eiswoog einen Parkplatz finden wollte, der musste starke Nerven mitbringen. Die Stumpfwaldbahn startete nämlich ihre Fahrsaison wieder mit Dampfbetrieb. Viele Gäste besuchten den Stumpfwaldbahnhof Eiswoog.

Obwohl das Wetter hätte besser sein können, staunten die Fahrgäste nicht schlecht, als die Dampflokomotive die kleine Ansteigung der Fahrstrecke mit viel Qualm, Dampf und beeindruckendem Zischen absolvierte. Ab 7 Uhr wurde die Lok nach einem bestimmten Plan vorgeheizt, um dann auch ohne Probleme ihr Tagespensum absolvieren zu können.

Neben vielen Stammgästen, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollten, kamen diesmal auch viele Fremde an den Stumpfwaldbahnhof Eiswoog. Beim benachbarten Schützenverein war nämlich die Parkfläche aufgrund von starken Regenfällen aufgeweicht und somit diente der Bereich am Eiswoog als Alternativparkplatz. Als eine hervorragende Idee bezeichneten einige der Gäste die Möglichkeit, auf Schienen zum Ostereierschießen fahren zu können. Für den Verein Stumpfwaldbahn, der am 1. September 2024 eine große Geburtstagsfeier zum 35-jährigen Bestehen plant, ist es wichtig, dass die örtlichen Vereine sich gegenseitig unterstützen und genau diese Haltung gefiel den Gästen offenbar.

Wie geht es weiter?

Wie es nun weitergeht mit der Stumpfwaldbahn? Dass der Dampfbetrieb aufrecht erhalten werden kann, ist von der Verfügbarkeit von Kohle abhängig. Zwar werden hier nicht riesige Mengen benötigt, aber aufgrund der weltpolitischen Situation müsse man horrende Preise auf dem Markt bezahlen, berichtet Christian Ehlers vom Vorstand des Vereins. Die Stumpfwaldbahn hatte die Möglichkeit, an noch bezahlbare Kraftwerkskohle heranzukommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage hier weiterentwickelt.