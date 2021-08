In frühestens zwei Wochen können die Bürger ihre Stimmen für die Bundestagswahl abgeben. Denn dann werden die Kommunen die Unterlagen für die Briefwahl versenden. Die Verwaltungen in Grünstadt und den Verbandsgemeinden Leiningerland und Eisenberg sehen sich vorbereitet für die zweite (Eisenberg) und dritte (Grünstadt, Leiningerland) Wahl unter Corona-Vorzeichen.

Wir haben den Verwaltungen der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinden Leiningerland und Eisenberg fünf Fragen zu den Vorbereitungen für die Bundestagswahl am 26. September gestellt. Hier sind die Antworten von Joachim Meyer, Büroleiter bei der Stadtverwaltung in Grünstadt, Kirsten Roth, stellvertretende Büroleiterin bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland, und Silvia Steinbrecher-Benz, die bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Eisenberg für die Wahlen zuständig ist.

Ab wann ist die Briefwahl bei Ihnen möglich?

Grünstadt: Die Beantragung im Vorfeld ist jederzeit möglich, Wahlunterlagen können nach Eintreffen (Mitte/Ende August) erteilt und ausgegeben werden. Bisher ist nur ein kleiner Teil der benötigten Unterlagen eingetroffen.

VG Leiningerland: Ab 23. August.

VG Eisenberg: Wir werden voraussichtlich in der 34. Woche (ab dem 23. August) mit dem Versenden der Briefwahlunterlagen loslegen.

Wie viele Wahlberechtigte gibt es?

Grünstadt: Wir rechnen mit rund 10.600 Wahlberechtigten in Grünstadt, Asselheim und Sausenheim.

VG Leiningerland: 24.759.

VG Eisenberg: In der Verbandsgemeinde Eisenberg werden wir rund 9700 Wahlberechtigte haben.

3. Gibt es genug Wahlhelfer, wie viele haben Sie, wie viele brauchen Sie (und: in welchen Ortschaften?)

Grünstadt: Wahlhelfer haben wir – durch Auffüllen mit Verwaltungsmitarbeitern, wenn möglich – voraussichtlich genug gefunden.

VG Leiningerland: Ja, wir haben genügend Wahlhelfer.

VG Eisenberg: Es wird sieben Wahllokale geben, außerdem werden vier Briefwahlvorstände gebildet. Davon sind vier Wahllokale in der Stadt Eisenberg, zwei in Kerzenheim und eines in Ramsen. Für die Stadt Eisenberg werden zwei Briefwahlvorstände gebildet, für Kerzenheim und Ramsen jeweils einer. Je Wahlbezirk werden etwa 14 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Schichtdienst eingeteilt, dazu kommen die Kollegen und Kolleginnen im Rathaus, sodass rund 160 Personen am Wahlsonntag im Einsatz sind. In der Verbandsgemeinde Eisenberg sind durch die lokalen politischen Parteien und Wählergruppen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung die Wahlvorstände ausreichend besetzt.

4. Briefwähler (Frage für die beiden Verbandsgemeindeverwaltungen): Ich nehme an, die Umschläge aus den Ortsgemeinden werden vom VG-Rathaus in Grünstadt und Eisenberg aus kurz vor 18 Uhr am Wahlsonntag in die einzelnen Gemeinden zum Auszählen gebracht. Ist das richtig?

VG Leiningerland: Nein. Wir bilden nach den gesetzlichen Bestimmungen vier Briefwahlbezirke. Die vier Briefwahlvorstände sind am Wahlsonntag zentral im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in Grünstadt untergebracht und zählen die Briefwahl aus.

VG Eisenberg: Bei der Bundestagswahl bildet gewöhnlich der Kreiswahlleiter Briefwahlvorstände und die Briefwähler werden am Wahlsonntag in Kirchheimbolanden beim Kreis ausgezählt. In diesem Jahr hat der Kreiswahlleiter angeordnet, dass Briefwahlvorstände bei den Verbandsgemeinden gebildet werden. In den Briefwahllokalen in Eisenberg, im Sitzungssaal des Rathauses und im Thomas-Morus-Haus, in Kerzenheim in der Mehrzweckhalle und in Ramsen im Gemeindehaus werden die Briefwahlvorstände die Briefwähler auszählen.

5. Welche Sorgen, Ängste, Hoffnungen haben Sie im Zusammenhang mit der Bundestagswahl? Ist alles coronasicher? Sind Sie vorbereitet auf eine große Anzahl von Briefwählern?

Grünstadt: Wir sind gespannt, was die Vorgaben des Landeswahlleiters in Sachen Corona sein werden. Wir sind durch die beiden Wahlen (Landrat, Landtag) in den letzten Monaten gerüstet und sehen der Wahl entsprechend vorbereitet entgegen. Die überwiegende Zahl der Wahlhelfer und Wahlhelferinnen (und wohl auch viele Wählerinnen und Wähler) scheint geimpft zu sein, das Briefwahlaufkommen wird weiterhin als hoch eingeschätzt, die Unterlagen hierfür reichen aus. Ansonsten erwarten wir das an die neuen Umstände angepasste Hygienekonzept des Landeswahlleiters und rechnen damit, auch wieder wie bei den beiden Wahlen vorher mit Spuckschutzwänden und wenn möglich Einbahnstraßensystem die Wahl gut abwickeln zu können.

VG Leiningerland: Die Hygienekonzepte sind die gleichen wie bei der Landtagswahl. Wir sind gut aufgestellt und unser Wahl-Team ist für eine eventuell große Anzahl von Briefwählern entsprechend vorbereitet.

VG Eisenberg: Wir erwarten – ähnlich wie bei der Landtagswahl – viele Briefwähler. Für die Wahllokale werden die gleichen Hygieneregeln gelten wie bei der Landtagswahl.