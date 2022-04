Mit einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen den FC Leistadt haben es die Fußballerinnen der SG Grünstadt/Kerzenheim/Sausenheim am vergangenen Mittwoch in der Bezirksliga verpasst, eine positive Trendwende zur Rückrunde einzuleiten.

„Im Vergleich zum Remis in Oppau habe ich eine Leistungssteigerung gesehen, aber es war am Ende zu wenig“, erklärt SG-Trainer Daniel Herstein. In der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft einige gute Torchancen gehabt. So brachte Dorothee Mock die SG nach einem individuellen Fehler der Leistadterinnen zwar mit 1:0 in Führung (24.), doch die SG verpasste es, mehr aus den eigenen Chancen zu machen.

„Wir hatten zur Halbzeit das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen können“, sagte Herstein über die Partie gegen den Tabellenfünften. Doch auch die Leistadterinnen kamen in Halbzeit eins zu guten Tormöglichkeiten. Mit Wiederbeginn der zweiten Halbzeit kippte das Spiel endgültig, auch weil die Gastgeberinnen es schafften, SG-Torgarantin Dorothee Mock aus der Partie zu nehmen. „Das haben wir dann einfach clever gemacht und eine spielstarke Leistung gezeigt“, freute sich FC-Trainer Jens Heine. Seinen Spielerinnen gelang es, die Partie durch Sandra Boxheimer (57.) und Sabrina Stabile (68.) zu drehen. Besonders vor dem Tor ließen die Leistadterinnen nichts mehr zu und brachten die Gäste immer wieder in Bedrängnis. „Wir haben am Ende durch individuelle Fehler verloren“, analysierte SG-Coach Herstein das Spiel.

In den kommenden Wochen komme es dem Trainer zufolge für die SG nun darauf an, aus den eigenen Fehlern zu lernen und sich zu verbessern. Für die Herstein-Mannschaft ist es eine ungewohnte Situation, aus zwei Spielen nur einen Punkt mitzunehmen. Dennoch steht die SG aktuell mit 13 Punkten auf dem dritten Tabellenrang der Bezirksliga.