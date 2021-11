Schlechte Nachrichten für die SG Grünstadt/Kerzenheim/Sausenheim: Die Begegnung der Fußballerinnen gegen die Eintracht Lambsheim in der Fußball-Bezirksliga, die ursprünglich für heute Abend angesetzt wurde, ist abgesagt worden. Die Eintracht hat kurzfristig ihre gesamte Frauenmannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. „Natürlich ist das für uns schade, weil wir gerade jetzt im Spielrhythmus sind. Einige Spielerinnen, die diese Woche nicht spielen durften, haben sich bereits auf ihren Einsatz gefreut“, erklärt SG-Trainer Daniel Herstein. Bereits am Mittwochabend lieferte seine Mannschaft eine spektakuläre Partie ab. Mit 9:1 (5:0) gewann die SG gegen den FC Leistadt. Es trafen Dorothee Mock (13., 18., 33., 63.), Jennifer Knöll (17., 37., 84.) und Luca Ziemer (61., 90.). „Ludwigshafen ist immer eine Wundertüte, weil man nicht weiß, ob sie sich Unterstützung aus der ersten Mannschaft holen.“ Bereits am Mittwoch müssen die Spielerinnen gegen den FFC Ludwigshafen II ran.