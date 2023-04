Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen Abend zwischen Kabarett, Satire und Comedy, abgerundet durch treffsichere Lieder am Piano, erlebten die Besucher des „Kulturwercks“ am Freitag im evangelischen Gemeindehaus in Eisenberg. Mit seinem Programm „Es eskaliert sowieso“ konnte der Nordpfälzer Wort- und Tastenkünstler Ramon Chormann rundum überzeugen.

Der Spaß sei in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen, betonte „Kulturwerck“-Organisator Christopher Krill und freute sich umso mehr, dem Brettlkünstler aus Kirchheimbolanden