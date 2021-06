In Leserbriefen an die RHEINPFALZ ist zuletzt wiederholt kritisiert worden, dass Grünstadt eine für Fahrradfahrer unfreundliche Stadt sei. Schon im Jahr 2018 hatte der Stadtrat nach einem Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, dass die Infrastruktur für den Radverkehr zu untersuchen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten seien. Eine zeitliche Vorgabe, wann das Konzept fertig sein sollte, gab es damals nicht. „Das Radverkehrskonzept ist noch in Arbeit“, teilte der städtische Büroleiter Joachim Meyer am Dienstag auf Anfrage mit. „Zuletzt wurde das abgestimmte Prüfnetz vom Ingenieurbüro mit dem Fahrrad abgefahren.“ Die Tour führte sowohl durch Grünstadt als auch durch die beiden Ortsteile Sausenheim und Asselheim. „Dies diente der objektiven Datenerfassung vor Ort zu den Aspekten Fahrbahnquerschnitte, Breiten des Seitenraumes, Oberflächenzustand, Parkstände, Wartezeiten und so weiter“, so Meyer weiter. Diese Daten würden nun eingearbeitet, die weiteren Schritte seien mit dem Ingenieurbüro abzustimmen. Ein Termin, wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, wurde nicht genannt. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) sagte in einem Interview mit dieser Zeitung Anfang des Jahres: „Meine Vorstellung ist, dass wir das System in der Stadt zugunsten der Radfahrer verschieben, das Ganze etwas mehr auf die Radfahrer und ihre Sicherheit zuschneiden. Ich bin gespannt, wie das politisch diskutiert wird. Wir werden versuchen, sichere Radwege durch die Stadt auszuweisen. Zwei Fragen sind dabei wichtig: Wie schildert man die Wege aus? Und: Was ist baulich zu tun?“