Stinkender Protest in Ebertsheim: Dort hat jemand in der Nacht auf Sonntag eine Mistfuhre auf die Hauptstraße gekippt. Mutmaßlich gemeint waren damit wohl Institutionen, die der Ex-Abgeordnete Guido Dahm vertritt. Wie er die Sache einschätzt, wie die Polizei reagiert und was Zeugen beobachtet haben.

Es soll wohl eine Botschaft sein. Doch an wen sie gerichtet ist, lässt sich bestenfalls erahnen: In Ebertsheim hat jemand in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Mistfuhre in die Hauptstraße