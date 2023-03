Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei den Pfalzmeisterschaften der Geräteturner in Grünstadt waren dem Veranstalter zufolge nur zufriedene Gesichter zu sehen. Was hauptsächlich auch an den Athleten der TSG Grünstadt lag.

Egal ob Breiten- oder Leistungssportler, jung oder alt – nach fast zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie freuten sich die Geräteturner, ihr Können endlich mal wieder