Das Derby zum Saisonfinale konnten die Frauen des TuS Gerolsheim und von der KV Grünstadt locker angehen. Trotzdem feierten die Gastgeberinnen gleich zwei Erfolge.

Die Kegel-Damen des TuS Gerolsheim gewannen das Derby in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden gegen die KV Grünstadt mit 5:3 (3195:3040). Am letzten Spieltag der Saison nahmen die Gerolsheimer Frauen um Teamkapitänin Tina Wagner damit Revanche für die 3:5-Niederlage in der Hinrunde.

Für beide Formationen ging es vor dem abschließenden Saisonspiel eigentlich um nichts mehr. Im kleinen Kegelcenter des TuS Gerolsheim war die Stimmung aber glänzend. Ein Derby hat immer seine Reize. Beide Teams feuerten ihre jeweiligen Akteurinnen auf der Bahn mit viel Gesang an. Die TuS-Spielerinnen gingen als Favoritinnen in das Duell.

Dietz ordentlich

Nach den direkten Duellen endete die Begegnung 3:3. Die Gerolsheimerin Kerstin Dietz hatte mit 576 Holz ein ordentliches Ergebnis und bezwang die KV-Spielerin Renate Kaltenborn (479). Auch Vanessa Weber knackte für den TuS die 550-Marke (555) und setzte sich souverän gegen die Grünstadterin Kerstin Geist durch. Andrea Buch holte dann den ersten Punkt für die KVG. Sie entschied das Duell gegen die Gerolsheimerin Elvira Schmitt mit 457: 405 für sich.

Die Grünstadterinnen hofften auf gute Holzergebnisse ihrer vorderen drei: Jessica van Krug lieferte mit 512 Holz auch eine ordentliche Leistung ab. Doch die Gerolsheimerin Anita Reichenbach legte mit 580 ebenfalls ein tolles Ergebnis auf die Bahnen und sicherte dem TuS damit den dritten Mannschaftspunkt. Michelle Hecht ließ mit 590 Kegeln, die den Sieg gegen TuS-Spielerin Michaela Houben (566) bedeuteten, das Grünstadter Team noch einmal hoffen. Lea Buch (533) sicherte der KVG dann auch den dritten Punkt. Allerdings blieb die Gerolsheimerin Sonja Mohr mit 513 Holz in Reichweite.

Gerolsheim auf Platz vier

Damit konnten die Gastgeberinnen mit 3195 Holz das bessere Gesamtergebnis über die Ziellinie retten und sich damit zwei weitere Mannschaftspunkte sichern – die den Gesamtsieg bedeuteten. Tina Wagner betonte: „Beide Mannschaften sind nicht in Bestbesetzung angetreten. Aber die Damen, die da waren, haben tolle Ergebnisse gezeigt.“

Die Gerolsheimerinnen schlossen die Saison somit auf dem vierten Tabellenplatz ab. „Wir sind das beste Team aus Rheinland-Pfalz. Vor einigen Wochen waren wir ja noch voll im Abstiegsstrudel. Deshalb sind wir nun vollauf zufrieden“, freute sich Tina Wagner.

Ziel erreicht

Die Kegelvereinigung Grünstadt belegt zum Saisonende den achten Tabellenrang. „Leider ist uns im Schlussdrittel der Runde ein bisschen die Luft ausgegangen. Gerolsheim hat den Heimvorteil genutzt. Sie haben verdient gewonnen, obwohl es ja nach den Duellen 3:3 stand“, sagte der KVG-Damenwart Christian von Krug, der aber auch betonte: „Wir sind nicht aus der Liga abgestiegen, das war ganz klar das unser wichtigstes Ziel.“