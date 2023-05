Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sandsteinskulptur eines Steinmetzes wurde am Samstagnachmittag am Wilhelm-Ziegler-Platz feierlich enthüllt. Sie erinnert einerseits an die Geschichte des Sandsteinabbaus, andererseits aber auch an die Opfer dieser Epoche.

Die Erinnerung an die Menschen zu bewahren, die in den Sandsteinbrüchen rund um Ebertsheim ihr Leben ließen – auch das ist eine wichtige Aufgabe der Skulptur, die der Bildhauer Bruno Weygand,